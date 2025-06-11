Taşova'da Akaryakıt İstasyonuna Giren Yılan Doğaya Salındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
İlçede bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine akaryakıt istasyonuna itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel