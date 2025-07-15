Taşova'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anıldı

Taşova'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde program düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Kaymakam Salih Kartal, 15 Temmuz 2016'daki ihaneti unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletin, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" diyerek gövdesini siper ettiğini vurgulayan Kartal, "Meydanlara koşan halkımız tankların, tüfeklerin, bombaların karşısına yalnızca yüreğiyle, inancıyla, bayrağıyla dikilmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ mensubu hainler devletimizin silahlarını yine bu devletin evlatlarına doğrultarak millet iradesini gasbetmeye kalkışmışlardır. Ancak o karanlık gece, milletimizin yazdığı destanla aydınlığa dönüşmüştür. Her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da birlik ve beraberlik içinde şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, şiirlerin ve kahramanlık türkülerinin okunmasının ardından sona erdi.

???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı

Kimyasal alarm! 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.