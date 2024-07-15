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Amasya'nın Taşova ilçesinde şehit mezarları ve aileleri ziyaret edildi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ve aileleri ziyaret edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ve aileleri ziyaret edildi.

Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Arif Çetin ve Müftü Ferhat Koçak, şehit özel harekat polisi Halis Şimşek ve şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un mezarları ile şehit er Sinan Yersel ve şehit er Adil Doğan'ın ailelerine ziyarette bulundu.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, "Hain darbe girişimine karşı milletimiz kahramanlık destanı yazmıştır. Birlik ve beraberliğimizi ve özgürlük için tek vücut olmayı göstermiştir." dedi.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Amasya Taşova Politika Güncel Haberler

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