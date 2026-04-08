Taşova Belediyesi personeli sağlık taramasından geçti

Güncelleme:
Taşova Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler ve memurlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık taramasından geçti.

Sağlık ekipleri tarafından belediye hizmet binasında düzenlenen sağlık taramasında belediye personeline akciğer filmi, EKG ile solunum, kan ve işitme testleri uygulandı.

Belediye Başkanı Ömer Özalp, kendisinin de sağlık taramasından geçtiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz işçilerimizin sağlığıdır. Çalışanlarımız bize ailelerinin emanetidir. Aynı zamanda da sağlıklı personelimizle halkımıza daha kaliteli hizmet sunabiliriz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hizmettir. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için yürütülen bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
