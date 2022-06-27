Taşma noktasına gelen dereler ve ırmak ilçeyi tedirgin ediyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur sonrası derelerde ve ırmakta yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ederken, heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği illerden biri olan Karabük'te sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Öğle itibariyle Yenice ilçesinde belirli aralıklarla yağan sağanak yağmur sonrası ırmak ve derelerdeki su seviyesini yükseltti. Taşma noktasına gelen su seviyeleri ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar ise tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesinde suya doyan toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yenice-Zonguldak ile Yenice Karabük karayollarında da yaka sellerinden dolayı ulaşımda aksamaların meydana geldiği öğrenildi.