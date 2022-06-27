Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor Bartın'ın merkez ilçeye bağlı Arıt Köyü'nde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor. Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor BARTIN - Bartın'ın merkez ilçeye bağlı Arıt Köyü'nde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sabah itibariyle bağlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Bartın merkezde bulunan Arıt Köyü'ndeki dere suyunun her dakika yükseldiğini ifade ederken Bartın Valiliği ise vatandaşlara mümkün oldukça dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve tehlike arz eden yapılardan uzak durulması uyarılarında bulundu. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel Bartın Güncel Haberler

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