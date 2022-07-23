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Taşların temizlendiği tarlada, insan kafatası ve kemikler bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Taşların temizlendiği tarlada, insan kafatası ve kemikler bulundu

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapılırken, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapılırken, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

Olay, Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. İş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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