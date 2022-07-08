Taşköprü'ye yeni sanayi sitesi yapılacak

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçeye yeni sanayi sitesi yapılacağını bildirdi.

Sanayi esnafını ziyaret eden Çatal, en kısa sürede esnafın müracaatlarını alıp işlemlerin başlayacağını belirtti.

Sanayi esnafı ile istişarelerde bulunduklarını dile getiren Çatal, "Belediye Başkanlığımızca tahsis edilen yere yeni sanayi sitesi yapacağız. İlk adımlarını attığımız bu günlerde yeni sanayi sitemiz, sanayi esnafımızı ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Birlikte yönettiğimiz ilçemizi daha güzel ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hep birlikte güzel bir miras bırakacağız." dedi.