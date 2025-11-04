Haberler

Taşköprü Sarımsağında Geleneksel Sıvama Geleneği Yaşatılıyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 'beyaz altın' olarak bilinen sarımsağın temizlenme işlemi kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. İmece usulü yapılan bu çalışma, kök ve sap kısımlarının temizlenmesini sağlarken, dayanışma ve komşuluk kültürünü de yaşatıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsakta "sıvama" adı verilen kök ve sap kısımlarının temizlenme işlemi gerçekleştiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan, temmuz ayında hasadı yapılan Taşköprü sarımsağında hasat sonrası mesai sürüyor.

Sarımsaklar, pazardaki yerini almadan önce evlerin önünde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle "sıvama" ismi verilen kök ve sap kısımları temizlenerek demetler halinde satışa hazır hale getiriliyor.

Sıvama işlemi yapan 85 yaşındaki Hanım Demir, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren bu işi yaptığını söyledi.

İmece usulüyle çalıştıklarını anlatan Demir, "Eskiden beri komşularımıza yardım eder, onların sarımsaklarını yapardık. Onlar da bize gelir, hep birlikte işlerimizi imeceyle bitirirdik. Hem yardımlaşır hem de sohbet ederdik. Bu bizim kültürümüzün bir parçasıydı." dedi.

Demir, günümüzde imece geleneğinin giderek azaldığını belirterek, "Şimdiki nesiller artık bu adetleri pek bilmiyor. Oysa yardımlaşma, dayanışma ve komşuluk kültürümüzün temelinde imece vardır. Çocuklarımıza bunları anlatmamız, göstermemiz gerekiyor." dedi.

Tuğba Ilgaz ise sarımsak temizleme işlemini evlerinin önünde yaptıklarını dile getirerek, "Sarımsaklarımızın sıvama olarak tabir ettiğimiz temizleme işlemlerini komşularımızla sohbet eşliğinde yapıyoruz. Bu süreç sadece bir iş değil, aynı zamanda dostlukların pekiştiği bir gelenektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
