Taşköprü sarımsağında fiyat dalgalanmaları kooperatifle önlenecek

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsakta fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla kurulan Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde sarımsak satışları başladı.

Sarımsağıyla ünlü ilçede geçen yıl ürünün kilogram fiyatı 2,5 liraya kadar düşünce Taşköprü Kaymakamlığı ve Taşköprü Belediyesi harekete geçti. Sarımsağın değerinden alınıp satılmasını sağlamak için Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Kooperatife, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ile 100 çiftçi ortak oldu.

Çiftçilerden alınan sarımsaklar, ilçe girişindeki kooperatif binasında satılıyor.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, geçen yıl Taşköprü sarımsağında ciddi fiyat dalgalanmaları yaşandığını söyledi.

Fiyatların manipülasyon nedeniyle gerilediğini belirten Partal, "Nihai tüketicinin tükettiği fiyatlara bakıldığında yine 30-40 lira bandındaydı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Biz buna müdahale etmeye çalıştık ama bu fiyatlara müdahale edebileceğimiz bir araç yoktu." dedi.

Bu sürecin ardından kooperatif kurmaya karar verdiklerini anlatan Partal, şunları ifade etti:

"Kooperatifteki stratejik amacımız, ortağımızdan, çiftçimizden ürünü hak ettiği fiyata almak, tüketiciye ucuza satabilmek. 100 kişiyle yola çıktık. Bu sayı mutlaka artacak. Bir diğer amacımız da güvenilir olmak. Buradaki sarımsak hakiki Taşköprü sarımsağıdır. Tüketiciye güven vermek istiyoruz. Kısa vadeli hedefimiz fiyat dalgalanmalarının önüne geçebilmek, belli bir düzeyde satış yapabilmek. Özelikle 3 yıl içindeki amacımız, sarımsağın üretimden tüketilmesine kadar aşamaların hepsinde olmak. Bu yıl alıp satacağız ama seneye burada Organize Sanayi Bölgemizde bir soyum ve paketleme tesisi kurmak istiyoruz."

Kendisinin de çiftçilere güven verebilmek için kooperatife ortak olduğunu dile getiren Partal, "'Kaymakam bugün var yarın yok, borç kalır' gibi bir söylenti oldu. Ben de 'Kaymakam gitse bile ortaklığı devam eder, yanınızdayım' demek ve bu güveni verebilmek için kooperatife ortak oldum." dedi.

Partal, kooperatif bünyesine kendiri de dahil ettiklerini belirterek, "Kendirde de birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu yıl kendirle ilgili bir alım olmayacak ama önümüzdeki yıllarda kendir konusu da en az sarımsak kadar gündemimizde yer edinecek." diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Hamit Elmacı da Taşköprü sarımsağını daha ileri noktalara taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl çiftçilerimiz para kazanamadı, dengeyi sağlayamadık. Kooperatifimizin aracılığıyla 18 ile 30 lira arasında bir başlangıç yaptık. Bu yıl çiftçilerimizin yüzü gülecek." ifadelerini kullandı.

Kooperatiften sarımsak alan Ali Akıncı da kooperatifin güvenilir olduğunu, Taşköprü sarımsağını beğenerek tükettiklerini söyledi.