Taşköprü sarımsağında çapalama işlemi başladı

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen??????? Taşköprü sarımsağında çapalama işlemleri başladı.

Üreticiler tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat sonundan mart ayı ortalarına kadar toprakla buluşturulan sarımsağın kötü otlardan arındırılması için tarlada çapalama işlemi yapılıyor.

Genellikle nisan ayında yapılan çapalama işlemi, bu yıl yağışlarından ötürü mayıs ayına kaldı.

Sarımsak üreticisi Cengiz Durgut, AA muhabirine, bu sene yağışların yoğun geçtiğini belirterek, "Güneşin etkisini göstermesiyle çapalamaya başladık. Hem toprağın üst tabakasında yetişen sarımsağın büyümesini engelleyen yabancı otlar temizleniyor hem de toprağı havalandırıyoruz. Yoğun yağışlardan ve geceleri soğuk havalardan dolayı sarımsağımız şu ana kadar istediğimiz gibi yetişmedi. İnşallah bundan sonra güneşli havalar devam ederse sarımsağımız daha güzel olacak." dedi.