Taşköprü sarımsağı 20 ile 41,5 lira arasında alıcı buluyor - Haberler

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Taşköprü sarımsağı 20 ile 41,5 lira arasında alıcı buluyor

Taşköprü sarımsağı 20 ile 41,5 lira arasında alıcı buluyor

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının fiyatı bu yıl 20 lira ile 41,5 liraya kadar yükseldi.

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Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının fiyatı bu yıl 20 lira ile 41,5 liraya kadar yükseldi.

İlçedeki Sarımsak Pazarı'nda, hasadın ardından sarımsağını satmak isteyen üreticiler ve alıcılar bir araya geldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, sarımsakta fiyatı Taşköprü ilçesinin belirlediğini söyledi.

Taşköprü sarımsağının hasadının temmuz ayında yapıldığını anlatan Çatal, "Satışlarımız başladı. Sarımsak pazarında 20 ile 41,5 lira arasında sarımsak satışı yapıldı. Bu süreçte sarımsak fiyatlarımızın artacağına inanıyoruz. İnşallah çiftçimizin de yüzü gülecek. Geçen sene çiftçimiz biraz zorluklar çekti." diye konuştu.

Sarımsak üreticisi Mehmet Çiftçi ise "Üreticiler sarımsaktan bu yıl beklentisini buluyor. Fiyatların artmasını beliyoruz." diye konuştu.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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