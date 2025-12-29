Haberler

Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyle taşıdı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kar yağışının ardından sanayi esnafı, kardan adam yapıp kartopu oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi. İş makinesiyle büyük kar topunu taşıyan esnaf, çocukluk anılarını canlandırdı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sanayi esnafı kardan adam yapıp kartopu oynadı.

Taşköprü Sanayi Sitesi'nde ustalar ve çıraklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Büyük bir kar topu oluşturan esnaf, kardan adamın gövdesini taşımak için iş makinesinden faydalandı.

Tesadüfen sanayi sitesinden iş makinesiyle geçerken eğlenceye dahil olan Efe Can İyisan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş makinesiyle buradan geçiyordum. Esnafın karla eğlendiğini görünce ben de katıldım. Hep birlikte kartopu oynadık ve kardan adam yaptık. Büyük kar topunu da iş makinesiyle tarladan çıkararak kaldırıma koyduk. Ortaya sanayi esnafımızın kardan adamı çıktı." dedi.

Elektrik ustası Behçet Demir ise kar yağışını fırsata çevirdiklerini belirterek "Çıraklarımızla birlikte yaptığımız kardan adamın büyük gövdesini taşımak için Efe Can arkadaşımızın kullandığı iş makinesinden yardım aldık. Bugün biraz çocukluğumuzu yaşadık. İşlerin de nispeten durgun olmasını eğlenceye çevirdik." ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesinde kardan adamın yanı sıra kardan kadın ve kardan çocuk da yaptıklarını dile getiren Demir, kar yağışının artması halinde tüm sanayi esnafı olarak kartopu oynayacaklarını söyledi.

