Taşköprü Kaymakamlığının yeni logosu belirlendi

Taşköprü Kaymakamlığının yeni logosu düzenlenen yarışmanın ardından belirlendi.

İlçede başlatılan ve 31 projenin katıldığı logo yarışmasında Şeyma Ebru Varıcıer'in hazırladığı logo, Taşköprü Kaymakamlığın yeni logosu olarak seçildi.

Varıcıer, gazetecilere, Taşköprü'nün zengin kültür tarihi içinde odak noktayı Pompeiopolis Antik Kenti'nin oluşturduğunu söyledi.

Logoda antik şehir buluntularına yer verdiğini anlatan Varıcıer, şunları kaydetti:

"Antik şehir sütunlarına simetrik konumda ev figürleri tasarlandı. Çok sayıda tescilli tarihi bina ve konak bulunan ilçede sivil mimari yapısı ve özgün kapı tokmakları bakımından oldukça zengin bir görünüme sahip Taşköprü evleri, kültürel değerlerden bir başka örnek olarak logoda yer aldı. İlçede dikkat çekici tarihi eserlerden birisi de ilçenin girişinde Gökırmak üzerinde kurulmuş olan ve ilçeye adını veren tarihi Taşköprü, logoda çizgisel formda tasarlandı. Logonun merkezinde de coğrafi işaret tescil belgesine sahip şifa kaynağı Taşköprü sarımsağı bulunmaktadır. Taşköprü Kaymakamlığının kurumsal yapısını temsil etmek üzere ise logonun üst merkezine de ufuktan yükselir görünümde ay-yıldızımız konumlandırıldı."