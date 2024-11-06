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Taşköprü'de Zeka Geliştirici Ahşap Oyunlar Sergisi Açıldı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açılan "Zeka geliştirici ahşap akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi", çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Taşköprü Belediyesi tarafından organize edilen sergi, strateji oyunları ve el sanatları ile ailelerin ilgisini çekiyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Zeka geliştirici ahşap akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi" açıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen sergi, özellikle çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sergi, strateji oyunları ve el sanatları ürünleriyle ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ programda yaptığı konuşmada, Taşköprü Belediyesine teşekkür ederek, öğrenciler için eğlenceli bir hafta olmasını diledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise serginin öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin geleceğe güvenle hazırlanması için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

Sergi 8 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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