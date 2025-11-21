Taşköprü'de Zabıta Ekipleri Market Denetimi yaptı

Kastamonu'n Taşköprü ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve raf düzenleri kontrol etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin ilçe genelinde düzenli aralıklarla devam edeceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, ürünlerin doğru şekilde etiketlenmesi ve hijyen koşullarının sağlanması bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda denetimlerimizi sürdürüyor, uygunluk göstermeyen işletmeler için gerekli işlemleri uyguluyoruz." dedi.