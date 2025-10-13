Taşköprü'de Yangın Tatbikatı Yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünce yangın tatbikatı yapıldı.

Ardıçlık Orman Deposu'nda gerçekleştirilen uygulamada, afet ve yangın anında izlenecek adımlar, ekipmanların doğru kullanımı ve yangınla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca öğrenciler tarafından yangına ilk müdahale ve yangın ihbarı verme anı canlandırıldı. Tatbikat kapsamında orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Programa, Taşköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, Orman İşletme Müdürü Ali Sürmen, kurum müdürleri ve orman personeli katıldı.