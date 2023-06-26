Taşköprü'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, köyde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Yukarı Emerce köyünde İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman tarafından vatandaşlara yönelik Afet Farkındalık Eğitimi, 112 Acil Çağrı hizmetlerinin çalışmaları, deprem ve yangın güvenliği, yangın söndürme cihazlarının tanıtılması ve uygulamalı olarak kullanılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Karaduman, AA muhabirine bilinçsiz hiçbir vatandaşın kalmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza afet risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlıklı olunması konularında bilgi aktarırken hizmetlerimiz sadece ilçe merkeziyle sınırlı değil. Talep olması halinde köylerimizde de afet güvenliği ve tatbikatlarla alakalı bilgilendirme ve uygulamalarımız ile köy halkımızı bilinçlendiriyoruz. Doğal afetler ve yangınlarda ilk müdahalenin önemli olduğunun farkındayız. İtfaiye ekiplerimiz olay yerine gelene kadar vatandaşlarımızın bilinçli şekilde müdahale etmesi için uygulamalı anlatımlarımızı gerçekleşiyoruz."

Yukarı Emerce Köyü Muhtarı Hasan Tosun ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Köyümüzde uygulamalı anlatım yapılması bizler için önemliydi. Diğer köy muhtarlarımızın da talep etmesi lazım çünkü ilk müdahale her zaman önemlidir." dedi.