Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Taşköprü ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.