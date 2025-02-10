Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, durdurdukları araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Taşköpü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir aracı durduran polis ekipleri araçtaki 4 kişinin üstünde ve araçta arama yaptı.
Aramada sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel