Taşköprü'de sarımsak hasadı başladı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Sezonun ilk sarımsakları, 18-30 TL arasında alıcı buluyor.

Her yıl şubat-mart aylarında ekilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağı için hasat dönemi başladı. 4 bin ailenin gelir kapısı olan Taşköprü sarımsağının, bu sezon rekoltesinin 25 bin ton civarında olması bekleniyor. İlçeye bağlı Alatarla Sarımsak Pazarı'nda sezonun ilk sarımsakları, 18-30 TL arasında alıcı buluyor. Üreticiler, sezona iyi bir fiyat dengesi ile başladıklarını, bu yılki satışlardan umutlu olduklarını söyledi.

Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de "Sarımsak hasadına bugün başladık. Sarımsaklar güzel, sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organiktir. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi" diye konuştu.