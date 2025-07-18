Taşköprü'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Taşköprü'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 54 yaşındaki Ata Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ata Duman'ın (54) kullandığı yabancı plakalı otomobil, ???????Tepedelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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