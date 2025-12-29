Taşköprü beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde, sokak ve tarihi alanlar beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Belediye ekipleri, kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürürken, sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.