Taşköprü beyaz örtüyle kaplandı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde, sokak ve tarihi alanlar beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Belediye ekipleri, kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürürken, sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
500

