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Taşköprü'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Taşköprü'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında hilti, benzin ve kazma bulunuyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Z.K. ve O.G'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivelaya el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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