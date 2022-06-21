Taşköprü'de Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi
AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi.
Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hasanlı Göleti'nin boru hattı sisteminin testi ve depo doldurma işlemini köy sakinleriyle gerçekleştirdi.
Çatal, AA muhabirine, yapımı bitme aşamasına gelen Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nin tamamlanan boru hattı sisteminin testini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arıtmanın kısa sürede tamamlanmasının ardından Taşköprülü hemşehrilerimiz doğal kaynaklı içme suyuna kavuşacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel