Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bin fidan dikildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bin fidan dikildi.

Çördük köyü Karaçalılık mevkisinde Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Partal ve Çatal, ormanların büyük önem arz ettiğini, fidan dikilmesinin de bu kapsamda önem taşıdığını belirtti.

Programın sonunda fidan diken öğrencileri çeşitli hediyeler verildi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Abdullah Çatal, orman haftası, Kastamonu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title