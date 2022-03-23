Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bin fidan dikildi.

Çördük köyü Karaçalılık mevkisinde Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Partal ve Çatal, ormanların büyük önem arz ettiğini, fidan dikilmesinin de bu kapsamda önem taşıdığını belirtti.

Programın sonunda fidan diken öğrencileri çeşitli hediyeler verildi.