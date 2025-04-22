IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Taşköprü'de 23 Nisan Coşkusu: Sembolik Başkanlık Öğrenciden

Taşköprü'de 23 Nisan Coşkusu: Sembolik Başkanlık Öğrenciden
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenci Hamiyet Buğlem Ergan, Belediye Başkanlığı koltuğunu devralarak ilçesinin geleceği hakkında hayallerini paylaştı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Taşköprü Belediye Başkanlığı koltuğu sembolik olarak Seka İlkokulu öğrencilerinden Hamiyet Buğlem Ergan'a devredildi.

Şükrü Çınar Kaya, Melisa Özdemir, temsili minik başkan Hamiyet Buğlem Ergan, Okul Müdürü İsmail Korkmaz ve sınıf öğretmeni Dilara Keleş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Buğlem, hayalindeki Taşköprü'yü anlatırken ilk isteğini de okulundan yana kullandı.

Okul bahçesindeki parkın yenilenmesini talep eden Ergan'ın bu isteği, Başkan Arslan tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Arslan, ilgili ekiplerin en kısa sürede gerekli çalışmayı başlatacağını belirtti.

Genç nesillerin fikirlerine her zaman önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Çocuklarımızın gözünden ilçemizi dinlemek, onların hayallerine kulak vermek bizim için çok kıymetli. Bu özel günde minik başkanımızı dinledik, notlarımızı aldık. Geleceğe daha yaşanabilir bir Taşköprü bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.