Taşköprü'de 1. Çocuk Festivali başladı - Haberler

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Taşköprü'de 1. Çocuk Festivali başladı

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Taşköprü'de 1. Çocuk Festivali başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen "1. Çocuk Festivali" başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen "1. Çocuk Festivali" başladı.

Taşköprü Belediye Başkanlığının bir oyun firması ile iş birliğinde Cuma Pazarı alanında düzenlediği festivalde, Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal da çocuklarla oyunlar oynadı.

Çatal, Taşköprü'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi vermeye çalıştık. Festivalimiz iki gün devam edecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalarımız devam edecek. Festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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