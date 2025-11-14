Taşköprü Belediyesi'nden Halk Pazarlarında Güvenlik Denetimi

Taşköprü Belediyesi, ilçe genelinde kurulan halk pazarlarında alışveriş güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından salı ve cuma günleri gerçekleştirilen denetimlerde, pazarda satışa sunulan sebze meyve ve çeşitli gıda ürünlerinin tartı ve ölçümleri kontrol edildi.

Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada titizlikle çalıştı.

Zabıta Müdürü Hüseyin Mola, pazar yerlerinde düzenin sağlanması ve sağlıklı alışveriş ortamının oluşturulması amacıyla tartı denetimlerinin artarak süreceğini kaydetti.