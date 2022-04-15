Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek - Haberler

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Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek

Taşköprü Belediyesi, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek.

Taşköprü Belediyesi, Liseye Geçiş Sistemi (Lgs) kapsamındaki sınavda ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, 5 Haziran'da Türkiye genelinde yapılacak LGS sınavı için öğrencileri teşvik etmek istediklerini söyledi.

Bu amaçla ilçe genelinde ilk 3'e giren öğrencilere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bisiklet hediye edeceklerini belirten Çatal, "Eğitimin ve çocuklarımızın her zaman yanında olma gayretimiz devam edecek. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Abdullah Çatal, Bisiklet, Haziran, LGS, Güncel, Haberler

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