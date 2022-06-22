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Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kapadokya Kültür Gezileri", bu yıl Ethem ve Ağcıkişi mahalleleriyle başladı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kapadokya Kültür Gezileri", bu yıl Ethem ve Ağcıkişi mahalleleriyle başladı.

Geçen yıl ilçe halkına Çanakkale gezisi düzenleyen Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu yıl da Kapadokya gezisi gerçekleştirdi.

Çatal, 14 mahalleyi kapsayan kültür gezilerinin ilk yolcularını uğurladı.

Çatal, AA muhabirine, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl gerçekleşecek olan Kapadokya kültür gezimize Ethem ve Ağcıkişi mahallelerimiz ile başladık. Vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, Rabb'imden kazasız belasız ilçemize dönmelerini temenni ediyorum." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Abdullah Çatal Çanakkale Kapadokya Güncel Haberler

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