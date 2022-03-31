Taşköprü Belediyesi Aşevi'nden ramazan ayında 360 kişiye iftar götürülecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Aşevi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürecek.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ramazan ayı öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ile aşevini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Çatal, gerek ihtiyaç sahibi vatandaşların gerekse Taşköprü halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." sözüyle çıktıkları yolda ihtiyaç sahibi 360 kişiye iftar ulaştıracaklarını anlatan Çatal, ayrıca oruç tutamayan yaşlı ve hasta vatandaşlara da 2 öğün yemek götüreceklerini kaydetti.

Çatal, aşevi üzerinden ihtiyaç sahiplerine katkılarını esirgemeyen hayırsever Taşköprü halkına da teşekkür etti.