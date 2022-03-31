Taşköprü Belediyesi 1500 aileye gıda yardımında bulunuyor - Haberler

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Taşköprü Belediyesi 1500 aileye gıda yardımında bulunuyor

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Taşköprü Belediyesi 1500 aileye gıda yardımında bulunuyor

Kastamonu'da Taşköprü Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımına başladı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Taşköprü Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımına başladı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, birlik beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olacak ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Ailelerin yüzlerinde tebessüm, evlerinde huzura vesile olmak istediklerini belirten Çatal, "11 ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmak üzereyiz. İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerimizi ulaştırarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Abdullah Çatal, Kastamonu, Güncel, Haberler

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