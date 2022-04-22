Taşköprü Belediye Başkanlığı koltuğuna 3. sınıf öğrencisi Azra Şallı oturdu - Haberler

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Taşköprü Belediye Başkanlığı koltuğuna 3. sınıf öğrencisi Azra Şallı oturdu

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Taşköprü Belediye Başkanlığı koltuğuna 3. sınıf öğrencisi Azra Şallı oturdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye başkanlığı koltuğuna Fatih İlkokulu öğrencisi Azra Şallı oturdu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye başkanlığı koltuğuna Fatih İlkokulu öğrencisi Azra Şallı oturdu.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, etkinlikler kapsamında koltuğunu 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Azra Şallı'ya devretti.

Şallı'nın ilk isteği ise yaz tatilinde 4. sınıfa geçen tüm arkadaşları için Ankara gezisi düzenlenmesi oldu.

Çatal, çocukların hayallerine önem vererek isteklerini dinlediklerini belirterek, "23 Nisan vesilesiyle koltuğumuza oturan Azra kızımız, Anıtkabir'e gezi istedi. Bizler de kırmayarak, kurum amirlerimize talimatı vererek, çocuklarımızı en kısa zamanda bu geziye göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Şeyh Hüsamettin Kur'an Kursu öğrencilerini de makamında ağırlayan Çatal, çocuklarla sohbet ederek birlikte oyun oynadı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Belediye Başkanlığı, Ulusal Egemenlik, Kastamonu, 23 Nisan, Güncel, Haberler

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