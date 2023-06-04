Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçe halkı için Trabzon gezisi düzenledi

Taşköprü Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür gezisi bu yıl Trabzon'a yapıldı. Gezi kafilesi Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın kullandığı otobüsle Trabzon'a gitti ve Sümela Manastırı, Ayasofya Camisi, Uzungöl ve çay fabrikalarını gezdi. Çatal, bin kişiye Trabzon'u gezdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kullandığı otobüsle ilçe halkı için Trabzon gezisi düzenledi.

Taşköprü Belediyesince her yıl düzenlenen kültür gezisinin bu yılki rotası Trabzon oldu.

Ağcıkişi Mahallesi sakinlerinden oluşan gezi kafilesi Trabzon'a, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın kullandığı otobüsle gitti.

Kafile, Trabzon'da Sümela Manastırı, Ayasofya Camisi ve Uzungöl'ün yanı sıra çay fabrikalarını da gezdi.

Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerini kullandığı otobüsle gezdirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Gezilerin devam edeceğini anlatan Çatal, "Sırasıyla 14 mahallemizin sakinlerini Trabzon'a götüreceğiz. Hedefimiz bin kişiye Trabzon'u gezdirmek." dedi.

Sümeyye Güneş ise geziye katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımız Abdullah Çatal'ın bu geziyi düzenlemiş olmasından, direksiyon başına geçerek bizleri Trabzon'a getirmesinden dolayı ve buraları ilk kez gezmekten son derece mutluyum. Başta Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.