Taşkömürünü bulan ve havzanın ilk maden şehidi olan Uzun Mehmet, törenle anıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 194. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömürün Bulunuşu" töreni düzenlendi.

Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp ve müessese yöneticileri, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve şube yöneticileri, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, bürokratlar, sivil toplum ve meslek örgütleri ile siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, maden işçileri, öğrenciler katıldı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, 175 yıllık üretim tarihinde tüm maden şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında TTK'nın rezervi, iş sağlığı ve güvenliği ile 2 bin işçi istihdamı konusunda açıklamalarda bulundu. Mutlu, Zonguldak ve çevresindeki havzanın uzun yıllar Türkiye'nin sanayileşmesinde lokomotif görevi gördüğünü anlatarak, "Ancak, özellikle 1990 sonrasında uygulanan yanlış politikalarla işçi sayısı ile birlikte taşkömürü üretimi de gerilemiş, ülkemizin taşkömürüne olan ihtiyacı ise artmaya başlamıştır. Türkiye bugün enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 38 milyon tondan fazla taşkömürünü ithal eder ve her yıl taşkömürü ithalatına milyarlarca dolar öder hale gelmiştir. Bir yandan ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren çatışma ve savaşlar, dünyada ve özellikle Avrupa'da sıklıkla yaşanan enerji krizleri, diğer yandan uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının istikrarsız hale gelmesi ve tedarikte yaşanan sorunlar, yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Yeraltında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. TTK'nın kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin özkaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir-çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki özkaynağımız taşkömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Başta demir-çelik sanayimizin koklaşabilir taşkömürü ihtiyacının havzamızdan karşılanabilmesi mümkündür." dedi.

Mutlu, TTK'ya istihdam edilecek 2 bin işçi için kuraların tamamlandığını aktararak süreceğin devam ettiğini söyledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8 Kasım 1829'da Ereğli'de kömürü bulan Uzun Mehmet'i, saygıyla, rahmetle, minnetle andıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi maden şehidi yakınlarına hakları verildi. Zonguldak Şehit Madenciler Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve GMİS'in çabaları unutulamaz. Biz yeni haberler bekliyoruz, geçmişteki olayların hepsini aşağı yukarı her törende burada dinliyoruz, zaten biliyoruz ama yeni gelişmeleri bekliyoruz. Mesela kuruma 2 bin işçi alınacak bu da bizim için çok önemli. Geçmişteki başarıların daha da ileriye sürdürülebilmesi için Zonguldak'ta, Ereğli'de maden konusunda yeni gelişmeler bekliyoruz." dedi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, 194 yıl önce taşkömürünü bulan ve havzanın ilk maden şehidi olan Uzun Mehmet'i rahmetle anarak tüm maden şehitlerine Allah'tan rahmet dilediğini, çalışan tüm madencilere kazasız çalışma hayatı dileğini ifade etti. Konuşmalarının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler tarafından müzik konseri gerçekleştirildi.