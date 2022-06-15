TAŞKINLIK YAPIP DIŞARI ATILDIĞI BARI KURŞUNLADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAŞKINLIK YAPIP DIŞARI ATILDIĞI BARI KURŞUNLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
TAŞKINLIK YAPIP DIŞARI ATILDIĞI BARI KURŞUNLADI

İZMİT'te aşırı alkol alarak taşkınlık çıkardığı bardan atılan kişi, yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra arkadaşlarıyla gelerek barı kurşunladı.

İZMİT'te aşırı alkol alarak taşkınlık çıkardığı bardan atılan kişi, yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra arkadaşlarıyla gelerek barı kurşunladı.

Olay gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabbettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir barda aşırı alkol alarak taşkınlık çıkaran kişi, dışarı çıkarılmak istenince kavga çıkardı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra aynı yere gelen şahıs, yanındaki 2 kişiyle birlikte bara kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bara 16 mermi ateşlendiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title