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Taşkent'te Uluslararası Sanayi Ticaret Fuarı Başladı

Taşkent'te Uluslararası Sanayi Ticaret Fuarı Başladı
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'INNOPROM. Orta Asya' Uluslararası Sanayi Ticaret Fuarı, 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren üç gün sürecek. Fuar, sanayi sektöründe uluslararası etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

TAŞKENT, 1 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "INNOPROM. Orta Asya" Uluslararası Sanayi Ticaret Fuarı'na katılan insanlar, 30 Nisan 2025.

Pazartesi günü başlayan ve üç gün süren fuar, sanayi sektöründe uluslararası etkileşim ve işbirliğini teşvik etti. (Fotoğraf: Zafar Khalilov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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