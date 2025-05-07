Taşkent'te Türkiye-Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı yapıldı

Türkiye- Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanı Batır Zahidov'un başkanlıklarında Taşkent'te düzenlendi.

Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanlığı binasında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Işıkhan, bakanlık olarak Özbekistan ile yakın ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki giderek artan ilişkiler doğrultusunda, istihdam ve sosyal güvenlik mekanizmalarının güçlenmesi ortak hedefimizdir." dedi.

Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için bakanlık olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 2022'de imzalanan işbirliği anlaşması ile çalışma ve istihdam alanlarında karşılıklı bilgi değişimi ve sosyal hakları geliştirecek adımların atıldığını vurguladı.

Anlaşmanın işlerlik kazanması için Ortak Çalışma Komisyonu'nun kurulduğunu ve ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, bu toplantıların bakanlıklar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sorunları çözmek için önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Işıkhan, tecrübe paylaşımını değerli bulduklarını belirterek, "Sıkı işbirliğimizi, sonuç odaklı somut adımlarla sürdürmek hedefimizdir." dedi.

Görüşmenin ardından imzalanacak iki yıllık eylem planının somut çalışmaları içerecek olmasının, işbirliklerinin derinleşmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Işıkhan, bakanlar olarak işbirliği protokolü ve eylem planının uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceklerini vurguladı.

Işıkhan, iki ülke arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanması konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, bu anlaşma ile sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerin düzenleneceğini ve iki ülkedeki vatandaşların haklarının korunacağını ifade etti. Ayrıca, "Görev alanımıza giren her konuda Özbekistan ile bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaktan ve vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak faaliyetleri değerlendirmekten memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Zahidov ise son yıllarda iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımına özel önem verdiklerini ifade etti.

Ortak Çalışma Komisyonu toplantısının bu çabaların somut bir örneği olduğunu vurgulayan Zahidov, toplantının, bilgi ve birikim paylaşımı, yasal altyapının iyileştirilmesi ve uzman değişimi gibi konularda işbirliklerinin daha da güçlendirilmesinde önemli bir mekanizma oluşturacağını dile getirdi.

Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısına ilişkin protokol imzalandı

Toplantının ardından Işıkhan ve Zahidov, 2025-2026 dönemine ilişkin Eylem Planı'nı da içeren "Türkiye-Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısına İlişkin Protokolü" imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Işıkhan, İmam Buhari, El Harezmi, El Biruni, İbn-i Sina, Ali Şir Nevai, Uluğ Bey ve diğer alimleri yetiştiren Özbekistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, genç ve dinamik nüfusuyla Orta Asya'nın kalbinde yer alan ülkenin bölgesel ve küresel değerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Işıkhan, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmanın gururunu her daim taşıdıklarına değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev arasındaki dostluk, asırlardır süregelen kardeşliğimizin en yeni ve güçlü halkasını teşkil ediyor. Özbekistan ile ilişkilerimiz, 'kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık' mekanizması çerçevesinde her geçen gün gelişiyor ve bizlere yeni çalışma alanları açıyor." dedi.

2022'de iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Ortak Çalışma Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, bu toplantıların bakanlıklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Işıkhan, ayrıca, her alanda olduğu gibi çalışma ve istihdam konularında da tecrübe ve birikimlerini paylaştıklarını, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik-teftiş faaliyetleri, aktif iş gücü politikaları, mesleki yeterlilikler ve becerilerin mesleğe dönüştürülmesi gibi konularda da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.