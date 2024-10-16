Taşkent'te 'İslam, Barış ve İyilik Dinidir' Konferansı Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "İslam, Barış ve İyilik Dinidir" konulu uluslararası konferans başladı.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığınca düzenlenen "İslam Barış ve İyilik Dinidir" adlı konferansa Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülke ve 70'ten fazla uluslararası kuruluşu temsilen çok sayıda dini ulema, müftü, alim ve yetkili katılıyor.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı, Baş Müftü Haliknazarov, dünyanın bazı yerlerinde huzursuzlukların yaşandığı bir dönemde İslam dünyasının ünlü alim ve akademisyenleri, din ve devlet adamlarının katıldığı bu konferansın yapılmasının önemine dikkati çekerek, İslam'ın barış, birlik ve huzur dini olduğunu söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda kendisinin Taşkent'te düzenlenmesini teklif ettiği bu konferansa katılanlara teşekkür etti ve ülkede son yıllarda dini alanda önemli değişimlerin yaşandığını belirtti.

Bu çerçevede ülkenin Taşkent, Semerkant, Buhara, Tirmiz ve Hive şehirlerinde İslam dininin, büyük alimlerin hayatları ve eserlerinin araştırıldığı araştırma merkezlerinin kurulduğunu kaydeden Mirziyoyev, konferansın İslam'ın barış ve iyilik dini olduğunu dünyaya bir kez daha göstereceğine inandığını kaydetti.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade de bu toprakların İbn Sina, Farabi, Biruni, Uluğbey gibi dünyaca ünlü ilim adamları, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi gibi büyük alimleri, Emir Timur ve Babür gibi büyük devlet adamlarını ve Alişir Nevai gibi büyük şairleri yetiştirdiğini kaydederek, bu şahsiyetlerin İslam'ın kültürel ve manevi mirasını zenginleştirdiğini, Avrupa Rönesans'ına ivme kazandırdığını ifade etti.

Paşazade, Mirziyoyev'in BM Genel Kurulu'nda Taşkent'te düzenlenmesini önerdiği bu konferansın dünya toplumuna İslam'ın barış ve iyilik dini olduğunu bir kez daha göstermesi açısından önemli olduğunu kaydederek, konferansın İslam dünyasının menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Darul-Mahtutat El Yazmaları Araştırma Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmoud Masri, konferansın küreselleşme sürecinde İslam'ın barış ve hoşgörü dini olduğunu bir kez daha göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Masri, ayrıca büyük ulema ve din alimlerinin bilim ve medeniyetin gelişimine yaptığı katkıların araştırılması ve tanıtılmasına yönelik Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in çalışmalarını önemli bulduğunu vurguladı.

İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışmanı Avvame de "İslam'ın gerçek anlamını anlamak ve gençlere aktarmak günümüzün en güncel meselesidir. Bu konferansın amacının İslam'ın özünü, onun barış ve iyilik dini olduğunu uluslararası topluma anlatmalıyız." dedi.

Avvame, bu çerçevede Müslüman alimlerin bu amaç doğrultusunda birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

İki gün sürecek konferansta, İslam'ın barış ve iyilik dini olduğu vurgulanacak. İslam'ın dünyada barış ve huzura katkısı, barışsever ve hoşgörü öğretilerinin araştırılması, yaygınlaştırılması ve bu konudaki deneyimlerin paylaşılması gibi meseleler ele alınacak. Ayrıca, Özbekistan'ın hoşgörü ve dayanışma politikasıyla ilgili sunumlar yapılacak.

Konferansta, "İslami değerlerin korunmasında Hanefi-Matüridi öğretisinin rolü", "Küreselleşme bağlamında İslam: ılımlılık ve hoşgörü", "Çağdaş toplumda ideolojik tehditlere karşı mücadele ve pratik çözümler" başlıklarıyla oturumlar düzenlenecek.

Konferansa katılanlar arasında Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı, Baş Müftü Nuriddin Haliknazarov, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Mısır Müftüsü Şeyh Prof. Dr. Nazir Mohammed Ayad, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'nden Şeyh Prof. Dr. Muhammed Taki Osmani, İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Şeyh Muhammed Avvame, Hindistan Darul Ulum Diyobend Rektörü ve Jamiat Ulama-i Hind Başkanı Şeyh Arshad Madani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Fetva Konseyi Başkanı ve Müslüman Toplumlarda Barışı Teşvik Etme Forumu Başkanı Şeyh Prof. Dr. Abdullah bin Beyye, Ürdün Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Dr. Salah Ebulhac, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir ile İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, birçok alim ve akademisyen bulunuyor.

Konferans, ülkenin tarihi Hive şehrinde düzenlenecek son oturumunun ardından sona erecek.