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Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'ne ziyaret

Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'ne ziyaret

Güncel Haberler

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistan'ın Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Jamshid Kaniev'i makamında ağırladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistan'ın Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Jamshid Kaniev'i makamında ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Polat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan ile çok iyi ilişkilerinin bulunduğunu belirten Polat, " Özbekistan'ı seviyoruz. Özbekistan bizim öz vatanımız, öz yurdumuz. Özbekistan'a en son ziyaretimizde birçok üniversiteyi ziyaret ettik. Türki Cumhuriyetlerle olan akademik iş birliğine her zaman büyük önem veriyoruz. Özbekistan ile her türlü iş birliğine açığız. Birlikte çalışabiliriz. Birlikte yapacağımız işler ile birlikte kaliteyi daha da arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Prof. Kaniev ise 2018 yılında kurulan bir üniversite olduklarını aktararak, "Planlarımız arasında Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri sağlamak var. Geçtiğimiz günlerde Gedik Üniversitesini ziyaret ettik. Orada Karabük Üniversitesinden çokça söz edildi, uluslararası öğrenciler hakkındaki çalışmalardan çokça bahsedildi. İnşallah iş birlikleri ile daha iyi işler yapacağız." açıklamasında bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından hediye takdimiyle son buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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