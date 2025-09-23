Taşınma Sırasında Asansörden Düşen Koltuk 9 Yaşındaki Kızın Hayatına Mal Oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök, olayda birçok ihmalin bulunduğunu savunarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Acılı anne Songül Lök, Gaziemir ilçesindeki evinde 19 yaşındaki oğluyla taziyeleri kabul ediyor.

Olay günü yaşananları AA muhabirine anlatan Lök, taşınacak ablasına yardım etmek için kızıyla Menderes'e gittiğini söyledi.

Nakliye firması çalışanlarının eve gelerek asansörü kurduğunu belirten Lök, kurulan asansör düzeneğinin sağlam olmadığını, koltuk düşmeden önce de sehpaların kırıldığını belirtti.

Anne Lök, yanına gelen kızı Ebrar'ın "Anneciğim ben dışarıya çıkacağım. Asansör yukarıya nasıl iniyor çıkıyor, merak ediyorum, bakabilir miyim?" dediğini aktararak, "(Çıkma) dedim. 'Anneciğim, bakıp geleceğim' dedi. Çocuk beş dakika aşağıya indi. 'Pat' diye bir ses duydum. Ses duyunca önce 'çocuğa bir şey oldu' dediler. Kimin çocuğu diye balkondan bakmak istedim ama Ebrar aklıma gelmedi. Nasıl oluyorsa asansörün halatı kopmuş. Koltuk çocuğa çarpmış." diye konuştu.

"İhmallerin peşindeyim"

Nakliye asansörünün ev eşyası taşımaya uygun olmadığını iddia eden Lök, şunları kaydetti:

"Kızım 9 yaşındaydı. Melek oldu ama ihmaller tarafı var. Asansör neden dik kuruldu? Neden inşaat asansörü kuruyorsun? Yanları neden kapalı değil? Karakola ifademi verdiğimde, 'onlar da ekmek paralarının peşinde, onları da suçlamak istemiyorum' dedim. Çünkü ne olduğunu bilmiyordum. 'Koltuk düşmüştür', 'rüzgar düşürmüştür' dedim. Şu an sadece ihmallerin peşindeyim. Gerçekten çok ihmal var. Suçlularsa suçlarını çekmelerini istiyorum. Etrafında güvenlik önlemi yok. Bir güvenlik şeridi çekilmesi gerekiyor, o yok. Eşya değil, inşaat asansörü. Yeğenim firmanın kendisini aramış. Firma taşeron mu artık neyse gitmiş onları göndermiş. Sen kendi işini başkasına niye veriyorsun? Firma kendi gelmeyip işini başkasına vermiş."

Songül Lök, dava için 6 avukat tuttuklarını, sürecin tüm detaylarını takip edeceklerini vurguladı.

Ebrar'ın dans eden görüntüleri hatıra kaldı

Kızının 4. sınıfta başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Lök, okulda halk oyunları ekibinde görev aldığını anlattı.

Anne Lök, Ebrar'ın geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında okuldaki törende arkadaşlarıyla gösteri sunduğunu ifade ederek, "Hayalim kızımın avukat olmasıydı. Hep istiyordum. Konuşması çok düzgündü. 9 yaşında ama 9 yaşının üstünde bir çocuktu. Enerjisi, konuşması, insanlarla iletişimi... Çok çalışkandı, başarılıydı. Doktor da olmak istiyordu. Ebrar'ım melek oldu ama başka Ebrar'lar, başka çocuklar bunu yaşamasın lütfen." dedi.

Okulundaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının video kaydında, Ebrar Aktaş'ın arkadaşlarıyla dans etmesi yer alıyor.

Olay

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül'de taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.