Taşhan kazılarında 'zürafa yılı'

Uzman Antropolog Ümit Savran: "Bulunan 78 fosilin büyük kısmı zürafalara ait"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında, 2023 yılı kazı sezonunda çok sayıda zürafa fosili bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uzman Antropolog Ümit Savran, 2023'ün kendileri için zürafa yılı olduğunu söyleyebileceklerini belirterek, "Bu bölgede böylesine değerli materyalleri bulmak bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Bulunan örneklerin bilim dünyasına sunacağı katkılardan dolayı çok değerli olduğunu söyleyen Uzman Antropolog Ümit Savran, "2018 yılında başlayan kazı çalışmamızı bu sene 6. Sezonuyla kazasız belasız tamamladık. Tabi bu sene oldukça farklı örnekler elde ettik. 78 tane fosil çıkardık ve bunların büyük çoğunluğu zürafa dediğimiz canlılara ait örneklerdi. Bunlar bizim için çok değerli çünkü bu bölgede böylesine değerli materyalleri bulmak bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacaktır. Başlarda büyük oranda elde ettiğimiz ön kol kemiği ve üst kol kemiği olmuştu. Tabi omurlarında ve arkada bazı ayak kemikleri de tespit ettik. Bunların büyük çoğunluğu sürü halinde olduğunu düşündüğümüz zürafalara ait yine. Tabi bunlardan şöyle anlatalım; sürü halinde gezdikleri için bazıları toplu halde de oralara gömülmüş olabilirler. Tabi farklı bireylere, türlere de ait olduğunu düşünüyoruz bu sebepten. Şu an itibariyle biz 4 tane ayaklandırmayı tamamlamış bulunacağız. Bir tanesinin büyük çoğunluğu tamamlandı ve zürafayı da keza ayaklandıracağız. Burada bulduğumuz örneklerden muhtemelen 2 veya 3 tane farklı türün olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunlar da zürafanın alt takımlarından farklı türler. İleride bunları da ayaklandırıp, eğer gerekli görülürse tabi canlandırmasını yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Savran, zürafa fosillerinin bu kadar yoğun olmasının kendileri için soru işaretleri barındırdığını söyleyerek, "2023 yılı bizim için zürafa yılı olarak tanımlanabilir. Çünkü söylemiş olduğum gibi 78 tane fosil içerisinde büyük çoğunluğu zürafaya aitti. Tabi bu bizi heyecanlandırdı. Daha önce de tabi zürafaların farklı materyallerini elde etmiştik ama bu sene böyle yoğun bir şekilde gelmesi bizim için farklı soru işaretleri barındırdı. Tabi bunların cevaplanması da bizim için güzel bir netice olacak inşallah. Bizim burada yapmış olduğumuz çalışmaların bir hedefi var. Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam adım atamaz. Bizim bu yaşamış olduğumuz coğrafyada nasıl canlılar yaşam sürmüş, hüküm sürmüş bunları görebilmek, insanlarımıza bunları tanıtmak, bunların nasıl bir ortamda yaşadığını, nasıl bir görünüme ve morfolojiye sahip olduğunu basite indirgeyerek, insanların gözünde canlandırmak hikayelendirmek ve neticelendirmek istiyoruz inşallah. Hedefimiz, burada elde ettiğimiz eserleri parça parça ve ayaklandırarak açılacak olan Paleontoloji Müzesi'nde insanlarla buluşturmak" ifadelerini kullandı.