TASC, Gözaltında Olan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'e Hukuki Destek Verecek

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), New York'taki bir gözaltı merkezinde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek'e hukuki destek vereceğini açıkladı.

TASC'tan yapılan yazılı açıklamada, Dölek'in ABD'de maruz kaldıkları ve son gelişmelerin, ülkedeki Türk diasporasında derin endişe uyandırdığı belirtildi.

Açıklamada, TASC'ın, Dölek ve ailesinin yanında olacağı kaydedilerek, "Bu kapsamda tarafımızca belirlenen üç avukat eşliğinde, sürecin yakından takip edileceğini ve gerekli hukuki desteğin sağlanacağını kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Komitemiz bu davanın adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimleri sürdürmeye devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Olayın geçmişi

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.