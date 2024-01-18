Tasavvuf Sanatçısı Ahmet Gencer Sakarya'da Konser Verdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında, tasavvuf sanatçısı Ahmet Gencer'in şefliğindeki koro, Ziya Taşkent Konser Salonu'nda konser verdi. Konserde klasik Türk musikisi ve dini musikiden eserler seslendirildi. Konser, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Etkinlikler, yarın Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sergi ve panelle devam edecek.
Tasavvuf sanatçısı Ahmet Gencer, Sakarya'da konser verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında sanat, tiyatro, eğitim, edebiyat gibi birçok alanda gerçekleştirilen programlar, Ziya Taşkent Konser Salonu'ndaki konserle devam etti.
Sakaryalı tasavvuf sanatçısı Ahmet Gencer şefliğinde sahneye çıkan koro, klasik Türk musikisi ve dini musikiden eserler seslendirdi.
Konser, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Etkinlikler, yarın 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde Şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma programı kapsamında düzenlenecek "Bir Hayalin Kurgusu" sergisi ve "Türkiye'nin Ruhu Tanpınar" paneliyle devam edecek.