Tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un yeni eseri Londra'da sergilenecek

Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un tasarladığı "Duo" eseri, 14 Eylül'de İngiltere'nin Londra kentinde gerçekleştirilecek "Londra Tasarım Festivali"nde sanatseverlerle buluşacak.

Greenwich'te Painted Hall'de sergilenecek eser, festivalin "Landmark Projeleri" alanında ziyaretçilere sunulacak.

"Açık Anıtlar" serisinin bir parçası ve "dualite" kavramını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alması hedeflenen eserde, tonoz, reflektörler, akrilik yansıtıcılar, ışık kurgusu ve seslendirmeler de yer alıyor.

"Mekanda bir portal etkisi yaratmayı hedefliyoruz"

Sanatçı Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eseri Londra'da sergileyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok içime sinen bir iş oldu. Bunu da her sanatçının sergilemek isteyeceği bir yerde izleyiciyle buluşturmak çok kıymetli. Eser çok büyük bir çalışmanın ürünü, hakkını vermek gerekiyor. Çok büyük bir ekiple çalıştık. Yüzün üzerinde insanın emeği var ve hep birlikte, gururla sergileyeceğiz." dedi.

Eserin aslında mimari bir unsur olduğuna işaret eden Bulut, "Bunu bir deneysel mimari ürün olarak veya kullanıcı deneyimi tasarımı olarak düşünebiliriz. Burada insan gözünün bittiği yerde başlayan bir takım ölçüler var. Bununla bir hayalet tonoz yarattık. Eser mikro parçalardan oluşuyor ve bu parçalar bir takım sensörler içeriyor. Mekanda aslında bir algı geçişi, portal etkisi yaratmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bulut, eserin felsefesinin insanın her zaman var olan madde ve anlam, beden ve ruh ikileminden ortaya çıktığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu büyük ikiyi, bire çekmeye çalışıyoruz. İzleyicinin döngüyle barışması, anlaşması, birbirinin karşıtı olarak görmekten ziyade, devamı olarak görmesini amaçlıyoruz. Bunu da ziyaretçiyi eserin kendisi haline getirerek yapmayı denedik. Eser ziyaretçinin kafasındaki sesi yansıtıyor. Böyle bir yankı sistemi oluşturduk. Bu süreçte mimari, mühendislik, zanaat gibi birçok alandan faydalandık ve birleşik bir çalışma yaptık. Sona yaklaştık umarım güzel bir sergi süreci geçiririz."

Eserin çok duyulu bir sahne haline gelerek ziyaretçi ile şekillendiğinin altını çizen Melek Zeynep Bulut, "Duo mekan içinde ikinci bir mekan olarak kurgulanıyor ve bununla içinde var olduğumuz bedeni bir çeper kavram olarak tekrar ele almaya güçlü bir atıf yapıyor." görüşünü paylaştı.

Bentley, Victoria ve Albert Müzesi, Mayor of London ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 14-22 Eylül'de ziyaret edilebilecek.???????