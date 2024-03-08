Tasarımcı Gamze Hongur Altınok, Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınlara yardım için şapka koleksiyonu çıkarıyor

Tasarımcı Gamze Hongur Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satışa çıkaracağı şapka koleksiyonunun gelirini Adıyamanlı depremzede kadına bağışlayacak.

Altınok, 24 yıl özel sektörde insan kaynakları uzmanı olarak çalıştıktan sonra 3 yıl önce emekli olduktan sonra tasarım konusundaki kabiliyetini keşfetti.

Sevdiği Türk el sanatlarından biri olan kırkyamayı kot ceketler üzerine uyarlayarak tasarım dünyasına adımını atan ve burada hızla ilerleyen Altınok, depremzedelere ithaf ettiği şapka koleksiyonunun detaylarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde AA muhabirine anlattı.

"Kırkyamayı kot ceketler üzerinde modernize ettim"

Kariyerinin insan kaynakları uzmanlığından tasarımcılığa evrilmesinin hikayesini aktaran Altınok, "İzlediğim bir dizide, oyuncunun giydiği kot ceket kırkyama ile nasıl zenginleştirilebilir fikri, tasarım dünyasına ilk adımımı atmamı sağladı. Sonra kırkyamayı kot ceketler üzerinde modernize etmeye başladım. Tamamen kadın el emeği ile yapılan bir sanat ve çok sabır gerektiriyor. Bu alanda yaptığım ilk koleksiyonumu 'Esmehan' adıyla satışa sundum. Böylece markalaşma yolunda ilk adımımı attım." dedi.

Altınok, 2 yıldır kafasında tasarladığı ama bir türlü hayata geçiremediği projesinin, tanıştığı bir depremzedeyle hayat bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arzu Bayam ile Kilyos'ta depremzedeler için hazırlanan bir tesiste tanıştık. Onun hayatı beni çok etkiledi. Arzu, Adıyaman'da depremi yaşamış ve birçok yakını kaybetmiş bir depremzede kardeşim. Depremden sonra beyin ameliyatı geçirdi, bu nedenle bir yerde çalışmak istese de sağlık sorunları nedeniyle bu pek mümkün olmadı. İlk tanıştığımızda, 'Abla geceleri uyuyamıyorum, geceler hiç bitmiyor.' dedi. Onun bu sözleri tasarımcı yanımı tetikledi. Arzu gibi depremzede kadınlara bir meslek edindirmek için hasır şapkaları taş ile işlemek fikri belirdi. Bu şekilde renkli hasır şapkaları taşlarla süsleyerek, yeni bir koleksiyon yaptım ve 'Arzu' adını verdim. Koleksiyonumda 30 şapka yer alıyor. Bunların gelirini Arzu'ya bağışlayacağız."

"Depremzede kadınlarımıza ışık olmak istedim"

Koleksiyonun önemli özelliğinin, taş işlemeciliğinin nerelerde kullanılabileceği konusunda depremzede kadınlara fikir vermesi olduğunu vurgulayan Altınok, "Depremzede kadınlarımıza ışık olmak istedim. Onlarda hasır şapkaları taşlarla süsleyerek ev bütçelerine katkıda bulunabilirler. Arzu gibi geceleri uyumakta zorlanan depremzede kadınlara taş işlemeciliği güzel bir meşgale olabilir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Taş işlemeciliğinin yapıştırma, dikme gibi faklı yöntemlerle yapılabileceği, bir şapkanın taşlarla işlenmesinin 2,5 gün sürdüğünü aktaran Altınok, şapkalarla kadınların ruh halini renklendirme ve onlara ışık vermenin kendisini çok rahatlattığını dile getirdi.

Kadınlara seslenen Altınok, "Ben arzularımın peşinden depremzede Arzu aracılığıyla gittim. Kadınlar pes etmesinler, yaratıcılık ve tutkularını kaybetmesinler. Her zaman olumlu ve pozitif olmaya çalışsınlar." tavsiyelerinde de bulundu.

Gamze Hongur Altınok'un koleksiyonu, sanatçının sosyal medya hesapları üzerinden Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta satışa sunuldu.