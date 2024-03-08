Üye Girişi
Haberler

Tasarımcı Gamze Hongur Altınok, Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınlara yardım için şapka koleksiyonu çıkarıyor

Güncelleme:

Tasarımcı Gamze Hongur Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satışa çıkaracağı şapka koleksiyonunun gelirini Adıyamanlı depremzede kadına bağışlayacak. Altınok, kırkyamayı kot ceketler üzerine uyarlayarak tasarım dünyasına adımını atan ve depremzedelere ithaf ettiği şapka koleksiyonunun detaylarını anlattı.

Tasarımcı Gamze Hongur Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satışa çıkaracağı şapka koleksiyonunun gelirini Adıyamanlı depremzede kadına bağışlayacak.

Altınok, 24 yıl özel sektörde insan kaynakları uzmanı olarak çalıştıktan sonra 3 yıl önce emekli olduktan sonra tasarım konusundaki kabiliyetini keşfetti.

Sevdiği Türk el sanatlarından biri olan kırkyamayı kot ceketler üzerine uyarlayarak tasarım dünyasına adımını atan ve burada hızla ilerleyen Altınok, depremzedelere ithaf ettiği şapka koleksiyonunun detaylarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde AA muhabirine anlattı.

"Kırkyamayı kot ceketler üzerinde modernize ettim"

Kariyerinin insan kaynakları uzmanlığından tasarımcılığa evrilmesinin hikayesini aktaran Altınok, "İzlediğim bir dizide, oyuncunun giydiği kot ceket kırkyama ile nasıl zenginleştirilebilir fikri, tasarım dünyasına ilk adımımı atmamı sağladı. Sonra kırkyamayı kot ceketler üzerinde modernize etmeye başladım. Tamamen kadın el emeği ile yapılan bir sanat ve çok sabır gerektiriyor. Bu alanda yaptığım ilk koleksiyonumu 'Esmehan' adıyla satışa sundum. Böylece markalaşma yolunda ilk adımımı attım." dedi.

Altınok, 2 yıldır kafasında tasarladığı ama bir türlü hayata geçiremediği projesinin, tanıştığı bir depremzedeyle hayat bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arzu Bayam ile Kilyos'ta depremzedeler için hazırlanan bir tesiste tanıştık. Onun hayatı beni çok etkiledi. Arzu, Adıyaman'da depremi yaşamış ve birçok yakını kaybetmiş bir depremzede kardeşim. Depremden sonra beyin ameliyatı geçirdi, bu nedenle bir yerde çalışmak istese de sağlık sorunları nedeniyle bu pek mümkün olmadı. İlk tanıştığımızda, 'Abla geceleri uyuyamıyorum, geceler hiç bitmiyor.' dedi. Onun bu sözleri tasarımcı yanımı tetikledi. Arzu gibi depremzede kadınlara bir meslek edindirmek için hasır şapkaları taş ile işlemek fikri belirdi. Bu şekilde renkli hasır şapkaları taşlarla süsleyerek, yeni bir koleksiyon yaptım ve 'Arzu' adını verdim. Koleksiyonumda 30 şapka yer alıyor. Bunların gelirini Arzu'ya bağışlayacağız."

"Depremzede kadınlarımıza ışık olmak istedim"

Koleksiyonun önemli özelliğinin, taş işlemeciliğinin nerelerde kullanılabileceği konusunda depremzede kadınlara fikir vermesi olduğunu vurgulayan Altınok, "Depremzede kadınlarımıza ışık olmak istedim. Onlarda hasır şapkaları taşlarla süsleyerek ev bütçelerine katkıda bulunabilirler. Arzu gibi geceleri uyumakta zorlanan depremzede kadınlara taş işlemeciliği güzel bir meşgale olabilir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Taş işlemeciliğinin yapıştırma, dikme gibi faklı yöntemlerle yapılabileceği, bir şapkanın taşlarla işlenmesinin 2,5 gün sürdüğünü aktaran Altınok, şapkalarla kadınların ruh halini renklendirme ve onlara ışık vermenin kendisini çok rahatlattığını dile getirdi.

Kadınlara seslenen Altınok, "Ben arzularımın peşinden depremzede Arzu aracılığıyla gittim. Kadınlar pes etmesinler, yaratıcılık ve tutkularını kaybetmesinler. Her zaman olumlu ve pozitif olmaya çalışsınlar." tavsiyelerinde de bulundu.

Gamze Hongur Altınok'un koleksiyonu, sanatçının sosyal medya hesapları üzerinden Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Kadın Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title