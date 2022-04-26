Taşan Munzur Çayı bazı işletmelerin bahçesini su altında bıraktı - Haberler

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Taşan Munzur Çayı bazı işletmelerin bahçesini su altında bıraktı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sebebiyle bazı işletmelerin bahçesini su bastı.

Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sebebiyle bazı işletmelerin bahçesini su bastı.

Kaynağını Munzur Gözeleri'nden alan ve dere sularıyla beslenen Munzur Çayı'nın debisi, karların erimesiyle yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu Munzur Çayı, geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

İl merkezindeki Mavi Köprü mevkisinde de bazı işletmelere ait bahçelerin bir bölümü sular altında kaldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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