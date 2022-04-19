KIRKLARELİ (İHA) - Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor

KIRKLARELİ - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve dün taşan Kazandere barajında kontrolsüz akış sürüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kazandere barajı geçtiğimiz sene Kasım ayında kuruma noktasına gelmişti. Son dönemlerde artan yağışlarla 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Dünde kontrolsüz şekilde akan baraj taşmıştı. Barajın seviyesi düne göre azaldı.

Kontrolsüz akışın devam ettiği Kazandere Barajında su seviyesinin daha da düşmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Papuçdere Barajının da kontrolsüz aktığı öğrenildi.