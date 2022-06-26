Taşan dereler evler için tehlike oluşturuyor

Bölgede 3 gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde etkisini devam ettiren sağanak hayatı olumsuz etkilerken, taşan dereler evler için tehlike oluşturuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını devam ettirdiği Karabük ve ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy ve Değirmenyanı köylerinde 3 gündür devam eden yağış nedeniyle taşan dereler evler için tehlike oluşturuyor. İl Özel İdare ekipleri derelerde çalışma başlatarak taşkınların önüne geçmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise suların evlerine girmemesi için kendi imkanları ile önlem alıyor.

Akmanlar-Kölemen karayolu Büyükdüz ve Kadıköy mevkiinde menfezlerin tıkanması sonucu göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.